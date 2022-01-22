В Симферополе демонтаж новогодних украшений завершат к февралю

Симферополь украсили к зимним праздником эффектной иллюминацией. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В столице республике городе Симферополе начинали убирать с площадей и улиц новогодние елки и различные украшения.

Для демонтажа праздничного дерева в центре города используют специальную технику - елку разберут по частям с помощью подъемного крана. На работы, в которых задействовано восемь человек, потребуется не меньше двух дней.

Симферополь полностью «освободят» от симпатичных арт-объектов и многоцветной праздничной иллюминации к концу января. Февраль столица встретит по -будничному просто и незамысловато.

Нужно отметить, что городу к лицу новогодние украшения, которые гармонично дополняет самый настоящий снег и мороз.

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