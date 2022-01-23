На Ай-Петри и на Ангарском перевале выпало до 9 миллиметров снега

В ближайшие два часа осадки прогнозируются в восточных районах Республики Крым Фото: Архив "КП"

Больше всего осадков в виде снега зафиксировали в горах Ай-Петри и на Ангарском перевале, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

- Максимальные осадки в виде снега зарегистрированы: Ай-Петри - 9мм, Ангарский перевал – 7 мм. В ближайшие два часа осадки прогнозируются в восточных районах Республики Крым до 2 мм, - отметил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Садаклиев.

Кроме того, во время снегопада ликвидировали один случай на дороге и зарегистрировали учащение случаев массового травмирования людей в горной местности.

Напомним, из-за непогоды на полуострове объявили штормовое предупреждение. В воскресенье на полуострове ожидается резкое понижение температуры до 10 градусов мороза.

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