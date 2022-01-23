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Общество23 января 2022 12:30

На расчистку улиц от снега в Симферополе вышли 164 дворника

Работники задействовали 4 снегоуборочных трактора
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На расчистку улиц Симферополя от снега вышло 164 дворника и 4 трактора. Как сообщили в пресс-службе администрации города, они производят противогололедную обработку.

- Техника работает на Севастопольской, Пушкина, Горького, бульваре Франко и проспекте Победы и других улицах, где возможен ее проезд, - отметили в горадминистрации.

Также из-за обильного снегопада и метели сотрудникам ГУП РК «Крымавтодор» пришлось очистить и обработать от снега 1516 километров дорог. Для этого пришлось израсходовать 2713 тонн противогололедного материала, привлечь 116 человек и 73 единицы специализированной техники.

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