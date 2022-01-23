Во время зимних утех в горах Крыма травмировался 21 человек

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Сотрудникам МЧС республики пришлось совершить 21 выезд в горы для того, чтобы помочь людям, травмированным во время катаний, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Только за прошедшие сутки на Ангарском перевале спасателями шесть раз была оказана помощь пострадавшим при катаниях, еще двое заблудились, были найдены спасателями. Всего сотрудниками «КРЫМ-СПАС» за вчерашний день осуществлен 21 выезд для оказания помощи гражданам, – отметил министра МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

Среди полученных травм – ушибы спины, черепно-мозговые травмы, переломы, ссадины после катания на санках и других предметах в горах.

Напомним, из-за сильного снегопада и резкого понижения температуры по всему полуострову было объявлено штормовое предупреждение.

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