Из снежных заносов сотрудники МЧС эвакуировали 20 автомобилей

Фото: Соцсети

За последние сутки крымским спасателям удалось эвакуировать 30 автомобилей, который застряли в снежных заносах, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

На трассе Судак - Новый Свет сотрудники МЧС увидели скопление машин. В снежной пробке застряли 40 взрослых и 10 детей.

- С использованием автомобиля повышенной проходимости и такелажного оборудования спасатели эвакуировали из снежных заносов более 30 легковых автомобилей. Впоследствии, обеспечили безопасность движения до подхода коммунальной спецтехники и обработки дорожного полотна песчано-соляной смесью, - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильного снегопада и резкого похолодания на полуострове объявили штормовое предупреждение.

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