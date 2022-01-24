Пять городов Крыма вошли в топ-10 популярных направлений отдыха на 23 февраля

Ялта хороша для отдыха в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта, Севастополь, Судак, Алушта и Феодосия попали в рейтинг востребованных мест отдыха в заключительный месяц зимы.

Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив данные с 1 по 28 февраля, также отметили, что в «десятку» попали два курорта в Краснодарском крае, Калининград, Москва и Шерегеш (Кемеровская область).

Топ-10 популярных направлений отдыха для мужчин на 23 февраля (средние траты в рублях на жилье в сутки):

Ялта, 2 091

Севастополь, 2 203

Калининград, 1 700

Краснодар, 1 490

Новороссийск, 1 523

Судак, 1 580

Москва, 2 950

Шерегеш, 5833

Алушта, 1 812

Феодосия, 1 235

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