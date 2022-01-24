Пять городов Крыма вошли в топ-10 популярных направлений отдыха на 23 февраля

Ялта хороша для отдыха в любое время года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта, Севастополь, Судак, Алушта и Феодосия попали в рейтинг востребованных мест отдыха в заключительный месяц зимы.
Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив данные с 1 по 28 февраля, также отметили, что в «десятку» попали два курорта в Краснодарском крае, Калининград, Москва и Шерегеш (Кемеровская область).
Топ-10 популярных направлений отдыха для мужчин на 23 февраля (средние траты в рублях на жилье в сутки):
Ялта, 2 091
Севастополь, 2 203
Калининград, 1 700
Краснодар, 1 490
Новороссийск, 1 523
Судак, 1 580
Москва, 2 950
Шерегеш, 5833
Алушта, 1 812
Феодосия, 1 235
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50