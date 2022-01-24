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Происшествия24 января 2022 7:17

Симферопольцу грозит 20 лет колонии за продажу крупной партии наркотиков

Парень планировал заработать, делая закладки в горном массиве Феодосии
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Феодосии полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

В Феодосии полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии поймали 28-летнего парня с рюкзаком, набитым наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Завидев полицейских, он решил избавится от своей ноши, чем и привлек к себе внимание.

Выяснилось, что парень приехал из Симферополя, планируя сделать более сотни закладок в районе горного массива Феодосии, а потом продавать их через интернет. В рюкзаке у него нашли 110 свертков с веществами, еще 20 обнаружили, вывернув карманы. Экспертиза показала, что изъятые вещества - наркотик «соль», массой более 40 гр.

- Сотрудниками ОКОН ОМВД России по городу Феодосии проведен обыск по месту проживания подозреваемого, в ходе которого изъято 4 свертка и предметы, используемые для упаковки наркотических средств, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит 20 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом.

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