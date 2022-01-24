Под Судаком мать выбросила из окна 8-летнюю дочь

В Новом свете мать выбросила из окна маленькую дочь.

В поселке Новый свет от рук матери погибла 8-летняя девочка. Как стало известно КП - Крым из собственных источников, 44-летняя женщина вытолкнула из окна 4 этажа собственную дочь. В начале февраля девочке должно было исполниться 9 лет.

- Это произошло вечером. Отца ребенка в это время в квартире не было. Прибывшая «скорая» констатировала смерть ребенка,- рассказала источник.

Как стало известно КП-Крым, свидетелями трагедии стали соседи. Женщина, по данным источников, состоит на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения». И имеет двух взрослых сыновей от первого брака, которые проживают в Москве.

Погибшая девочка ходила во второй класс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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