Крымские налоговые будут принимать посетителей по предварительной записи

Онлайн-прием граждан будет осуществляться из-за ситуации с COVID-19 Фото: Иван ВИСЛОВ

Управление крымской федеральной налоговой службы будут осуществлять прием жителей региона только по предварительной записи. Как сообщили в пресс-службе ФНС, такая мера вводится с завтрашнего дня.

Записаться на прием жители Крыма смогут в режиме онлайн на сайте ФНС в разделе «Прием в инспекцию».

- Данные меры вводятся в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, - уточнили в пресс-службе крымской налоговой.

Отмечается, что предварительная запись будет обязательна с 25 января и до особого распоряжения. Кроме того, некоторые вопросы крымчане смогут решить в режиме онлайн, воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщика, либо сервисами на сайте Федеральной налоговой службы.

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