Бывший заместитель главврача крымской больницы попался на взятке в 1,5 млн рублей

Бывший заместитель главврача получал взятки в течение двух лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ялтинской полиции задержали экс-заместителя главврача одной из городских больниц по подозрению в получении крупной взятки. Как рассказали в пресс-службе крымского МВД, 63-летний мужчина занимался коррупцией в течение двух лет.

-В период с 2019 по 2021 года, занимая должность заместителя главного врача одного из лечебных учреждений, получил денежные средства от представителя организации по поставке дезинфицирующих средств в качестве гаранта сделки по заключению будущего контракта, - отметили в пресс-службе полицейского главка.

Уточняется, что общая сумма взятки составила 1,5 млн рублей. Деньги тогда еще заместителю главного врача перечислялись на банковскую карту.

Делом заинтересовался и крымский СК. По данным пресс-службы следственного комитета, задержанному грозит до 12 лет лишения свободы или крупный штраф.

Региональное управление следственного комитета по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере».

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