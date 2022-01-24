Житель Севастополя перевел мошенникам 70 тысяч рублей за несуществующий автомобиль

Мошенники находили своих жертв в интернете Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Севастополе участились случаи мошенничества в интернете. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, пятеро жителей города в общей сложности за раз перевели мошенникам 128 тысяч рублей.

Как уточнили в ведомстве, самый крупный перевод интернет-преступникам отправил 48-летний севастополец. Он внес предоплату в размере 70 тысяч рублей за машину, выбранную на сайте несуществующего автосалона. Около 40 тысяч рублей потерял и 58-летний житель города - он планировал приобрести автомобильный двигатель. Другой севастополец попался на схему мошенников и остался без семи тысяч, желая купить брендовую обувь.

Кроме того, аферистам удалось обмануть и девушек, которые собирались купить породистых котят - жительницы города перевели предполагаемым продавцам 13 тысяч рублей, однако пушистых любимцев им так и не привезли.

- Во всех случаях потерпевшие лишились своих денег практически по одной схеме: желая приобрести нужный товар на интернет-сайтах, они перечисляли лжепродавцам предоплату или вводили реквизиты своих банковских карт в форме, предоставленной мошенниками, - рассказали в пресс-службе крымской полиции.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Розыском аферистов занимается полиция Севастополя.

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