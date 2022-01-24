Больше сотни классов перевели «удаленку» в Крыму из-за коронавируса

На дистант перевели уже 106 классов в 78 школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму из-за COVID-19 на «удаленку» перевели более сотни классов, хотя, неделей ранее это число равнялось 41. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе министерства образования Крыма.

- Учащиеся 126 классов в 78 общеобразовательных организациях переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, - рассказали в пресс-службе Минобразования.

Уточняется, что из-за коронавируса на дистант ушли 106 классов в 62 школах, а еще 25 классов в 16 школах - из-за ОРВИ.

Кроме того, в Крыму из-за COVID-19 закрыли 16 групп в детских садах. Еще четыре дошкольные группы закрыты из-за ОРВИ. На дистанционное обучение также перевели восемь групп в шести колледжах и техникумах.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно о том, что в Крыму из-за коронавирусной инфекции на «удаленку» перевели 41 класс региональных школ.

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