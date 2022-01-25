В Симферополе мужчина таксовал на угнанном авто

В Симферополе сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в угоне и поджоге автомобиля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Симферополя за вечер заработал 200 рублей, таксуя на угнанном авто, после чего решил вывезти машину в поле и сжечь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

О пропаже в полицию сообщила жена владельца автомобиля. По ее словам, вечером супруг оставил ВАЗ припаркованным возле дома, а утром обнаружил пропажу. В это же время от сотрудников МЧС поступило сообщение о горевшем автомобиле, найденном в поле. Как выяснилось позже, это была та самая пропавшая машина.

- Сотрудниками уголовного розыска в результате проведения комплекса оперативных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 35-летний симферополец, в настоящее время находящийся под следствием за аналогичное преступление, - говорится в сообщении.

Кроме того, в багажнике владельца авто хранились дорогие электроинструменты на сумму в 60 тысяч рублей. Все добро злоумышленник продал, а деньги успел потратить. Возбуждено уголовное дело. Мужчина грозит до пяти лет лишения свободы.

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