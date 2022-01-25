В Крыму нашли туриста, пропавшего в горах во время метели

Туриста спасли и эвакуировали в ближайший поселок. Фото: МЧС по РК

Вечером 24 января в районе плато «Бабуган-Яйла» заблудился человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Из-за нагрянувшей к концу дня метели турист не смог в одиночку найти обратную дорогу, пришлось дожидаться спасателей.

Несмотря на непогоду, мужчина смог вызвать подмогу по телефону. Выяснилось, что он застрял на «Артековских полянах» в районе «Гурзуфского седла». Чтобы эвакуировать туриста, спасателям пришлось использовать мотовездеход на гусеничном ходу.

- После мужчину доставили в поселок Партизанское, в медицинской помощи он не нуждался. Всего спасательная операция длилась более трех часов, - уточнили в пресс-службе.

Работы осложняясь непростыми погодными условиями и темным временем суток.

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