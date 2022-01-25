В Крыму автомобилисты собрали 300 тысяч дальнобойщику, жившему месяц на улице

Теперь у водителя есть средства и время, чтобы отремонтировать свой автомобиль Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Крымские автомобилисты отличились особой отзывчивостью, собрав в рекордно короткий срок крупную сумму дальнобойщику, который застрял в Крыму из-за поломки мотора. По словам очевидцев, опубликовавших отзыв благодарного водителя в соцсетях, целый месяц для мужчины, оставшегося без крыши над головой, собственная фура заменяла дом.

Александр приехал на полуостров с благой целью - помочь знакомым с переездом в Севастополь. Но подвели обстоятельства - сломался мотор, за починку которого местные мастера выставили счет в 300 тысяч рублей. Таких денег у приезжего не было, но бросить машину и вернуться домой он не решился. В надежде, что удача ему улыбнется, и он сумеет заработать нужную сумму, мужчина остался в Симферополе.

И удача улыбнулась. Узнав о беде мужчины, крымские автомобилисты сплотились и буквально за сутки собрали нужную сумму. Кроме того, Александру предложили работу на СТО, где есть все необходимые инструменты, и теперь он в тепле сможет заняться ремонтом своего автомобиля.

- Такой отзывчивости и помощи я еще ни разу не встречал. За это вам огромное спасибо и низкий поклон! Таких отзывчивых людей, как в Крыму, я думаю, вы во всей России не найдете! - поблагодарил неравнодушных людей Александр.

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