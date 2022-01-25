В Симферопольском роддоме №2 занято 60% коек для больных COVID-19

Коечный фонд во втором родильном доме Симферополя занят на 60%
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Во втором родильном доме Симферополя, на базе которого сейчас работает ковидный госпиталь, занято порядка 60% коек. Буквально месяц назад пациентов было в два раза меньше.
- Всего лечение здесь проходят 64 пациента, 15 из них находятся на кислородной поддержке. В каждой палате лежат по несколько человек с разной степенью заболевания, - передает корреспондент «Крым 24».
Нагрузка на врачей значительно возросла, они трудятся по 24 часа в сутки, по несколько смен. Перед тем как попасть в красную зону, врачи, как положено, переодеваются в спецкостюмы.
Совсем недавно в учреждении была установлена кислородная подстанция, поэтому кислород поступает пациентам 24 часа в сутки. Такая терапия позволяет значительно улучшить состояние больных. Уточняется, что в реанимационном отделении сейчас находятся 3 человека.
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