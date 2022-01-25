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Происшествия25 января 2022 14:57

В Феодосии на предприятие завели уголовное дело из-за загрязнения реки

Ущерб природе оценили почти в полтора миллиона рублей
Ирина ГЕРЦ
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Ущерб составил почти полтора миллиона рублей

Ущерб составил почти полтора миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура Крыма возбудила уголовное дело из-за загрязнения пруда и реки Арматлук в Феодосии. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, виновным в загрязнении вод было признано местное предприятие.

- Установлено, что одним из предприятий осуществлялся сброс ненадлежащим образом очищенных сточных вод в водные объекты. В результате сброса загрязняющих веществ в акваторию водных объектов рыбным запасам причинен вред в размере 1,4 млн рублей, - говорится в сообщении.

Расчеты производили специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Материалы проверки природоохранной прокуратуры уже направлены в следственные органы. По факту загрязнения реки и пруда в Феодосии возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод».

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