На ремонт больниц Керчи выделят почти два миллиарда

Ремонтные работы планируется завершить в этом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На модернизацию и ремонт учреждений здравоохранения Керчи в этом году выделят 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

- В рамках ведомственной целевой программы выделено 1,7 миллиардов, в рамках ликвидации последствий ЧС - 92 миллиона рублей. Всего предусмотрено к реализации 90 мероприятий, - уточнил врио министра.

Отремонтировать планируется ГБУЗ РК «Керченская городская больница №1 имени Н. И. Пирогова» - там проведут капремонт инфекционного корпуса.

Как уточнил Константин Скорупский, в этом году планируется приобрести стационарный цифровой рентгеновский аппарат, стационарный цифровой флюорограф, систему компьютерной томографии и модульный пункт компьютерной томографии.

В рамках ликвидации последствий ЧС больнице также выделят 62 млн рублей на капремонт помещений урологии, хирургии и административного корпуса.

Кроме того, в список учреждений, где проведут ремонт в рамках бюджетных средств, вошли Керченская горбольница №3, роддом, ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница», а также Керченский медицинский колледж им Г.К. Петровой.

- Запланированный срок завершения работ по всем перечисленным мероприятиям - 2022 год. Однако, на этом модернизация учреждений здравоохранения Керчи не закончится, - резюмировал Константин Скорупский.

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