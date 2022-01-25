В Севастополь привезли вакцину от Covid для подростков

Согласие на вакцинацию подростков необходимо будет дать родителям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополь поступили первые дозы вакцины «Спутник М», которой смогут привиться подростки. Как сообщили в пресс-службе правительства, в медицинские учреждения доставлено 480 доз препарата.

- Это единственный препарат, который прошел клинические испытания, получил регистрацию на территории России и разрешен для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, - говорится в сообщении.

Первая партия вакцины поступила в городские больницы №4 и №9, а также в детскую поликлинику №2. Поступление «Спутника М» в больницы Севастополя ожидается на регулярной основе.

Перед процедурой родителям необходимо подписать бланк согласия на прививку. Подростка перед вакцинацией обязательно осмотрит педиатр на предмет отсутствия противопоказаний.

- Основные противопоказания у «Спутника М» такие же, как и у «Спутника V» - обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания и аллергические реакции на компоненты вакцины, - цитирует пресс-служба правительства главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения Сергея Грыгу.

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