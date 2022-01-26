В центре Симферополя собаку убило током

Фото: страница Сергея Баграмова в социальной сети «ВКонтакте»

В центре Симферополя от удара током погибла собака. Об этом сообщил владелец животного на своей странице в социальной сети.

Как рассказал хозяин питомца Сергей, он гулял с собакой на улице Пушкина. На месте, где ранее стояла новогодняя елка, животное резко дернулось и упало на тротуар.

- Кира погибла 22 января, ее убило током на улице. Пробило через асфальт от уличного фонаря в центре города, - рассказал Сергей в соцсетях.

На место инцидента прибыла полиция и электрик, а опасный участок был огражден.

По факту смерти животного проверку провела администрация Симферополя.

- Специалисты МБУ «Горсвет» и ГУП РК «Крымэнерго» выполнили полное обследование территории, утечек электротока на дорожное полотно в результате проведенных мероприятий не выявлено, - сообщили в пресс-службе мэрии.

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