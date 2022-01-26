Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 января 2022 9:05

Крым получил первую партию вакцины от COVID-19 для подростков

Пройти иммунизацию можно уже с 31 января
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Крым поступила первая партия вакцины против COVID-19 для подростков. Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Крым поступила первая партия вакцины против COVID-19 для подростков. Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Крым 26 января завезли первую партию вакцины против COVID-19 для подростков, сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский. Всего на склад ГУП РК «Крым-Фармация» поступило 1200 доз препарата «Спутник М».

- На данный момент проходит процедура приема вакцины. В ближайшее время поступившая партия будет распределена по медицинским организациям всех регионов Крыма, - сообщил врио министра.

Препарат предназначен для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Молодым людям до 15 лет для прохождения иммунизации необходимо согласие родителей или законных представителей. Если подросток старше 15 лет, он может пройти процедуру самостоятельно. Вакцинироваться можно уже с 31 января. Уточняется, что препарат двухкомпонентный, поэтому вторая доза вводится через 21 день.

- Как сообщают разработчики, вакцина «Спутник М» является аналогом вакцины «Спутник V», только с дозировкой, сниженной в пять раз, - отметил Скорупский.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50