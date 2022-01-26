Жительницу Бахчисарая осудили за сообщение о «минировании»

Сообщить о лжеминировании женщину сподвигла ссора с сожителем Фото: Александр ГЛУЗ

Суд вынес приговор 48-летней жительнице Бахчисарая за ложное сообщение о террористическом акте. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, женщина обвинила в «минировании» объектов Симферополя своего сожителя.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с сожителем со своего мобильного телефона позвонила в дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району и сообщила заведомо ложную информацию о том, что ее знакомый является террористом и планирует совершить взрывы на территории Симферополя, - рассказали в пресс-службе ФСБ.

Уточняется, что своими действиями жительница Бахчисарая ввела силовиков в заблуждение и отвлекла от службы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на полгода.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50