Аксенов: в Керчи не должно остаться ни одного сломанного лифта

В Керчи должны починить каждый лифт. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Керчи заявил, что в городе-герое не должно остаться ни одного сломанного лифта. По его словам, до понедельника должен быть представлен график из замены, в первую тех, что находятся в эксплуатации более 25 лет.

- В городе не должно остаться ни одного неработающего лифта. В случае необходимости экстренного ремонта поможем средствами из республиканского бюджета, - подчеркнул глава республики.

Также он посетил придомовые территории многоквартирных домов на улицах Кирова и Сморжевского, обсудив с жильцами несвоевременный ремонт спортивных и детских площадок. Проблему должны решить в ближайшее время.

Также до 1 мая все жильцы будут освобождены от оплаты за воду, которая используется для уборки подъездов во время их ремонта. Кроме того, намерены решить вопрос с отсутствием проектов межевания и кадастрирования придомовых территорий.

- До 4 февраля в Керчь выедет министр ЖКХ Сергей Донец. Совместно с главой администрации города Святославом Брусаковым будет проведен выход на место, чтобы детально изучить ситуацию и оперативно найти решение вопроса кадастрирования придомовых территорий многоквартирных домов по улице Кирова, - уточнил Глава Крыма.

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