У жительницы Евпатории «обчистили» квартиру на 2,5 миллиона рублей

Жительницу Евпатории обокрали на 2,5 миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У жительницы Евпатории из квартиры украли деньги и ценности, общей стоимостью почти 2,5 миллиона рублей. Как КП-Крым сообщил источник, знакомый с ситуацией, «наличку» и ювелирные украшения женщина хранила в квартире в шкафу.

Инцидент произошел вчера утром в микрорайоне Мойнаки в Евпатории. По словам собеседника издания, потерпевшей оказалась 63- летняя женщина.

- Она рассказала, что в шкафу находилось 900 тыс. рублей, 3,5 тыс. долларов США, а также дорогостоящая «ювелирка», - уточнил собеседник.

При этом, преступник предположительно имел ключ от квартиры - замок не был взломан.

К поискам преступника силовики подключили служебную собаку, которая потеряла след вора возле ближайшей остановки общественного транспорта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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