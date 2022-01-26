Замглавы Симферополя проверил работу общественного транспорта

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов проверил, как ходит общественный транспорт в крымской столице в вечернее время. Как сообщили в пресс-службе администрации города, рейд проводился совместно с сотрудниками управления транспорта и связи.

Проверка проводилась на конечной станции Марьино с 20 до 22 часов.

- Мониторингу подлежали маршруты № 41 «улица Маршала Жукова - Марьино», № 49 «Симферопольский аэропорт имени Ивана Айвазовского - Марьино», № 54 «улица Селим-Герай - Марьино» и № 63 «Автостанция «Западная» - Марьино». По результатам мониторинга на автобусных маршрутах 49, 54 нарушений не зафиксировано. Транспорт работал четко, согласно вечернего графика, - отметил Ислям Усеинов.

Работа рейсовых автобусов №41 и №63 при этом оказалась неудовлетворительной - во время проведения проверки на маршрутах зафиксировано только по 1 единице транспорта.

- Предприятиям-перевозчикам по указанным маршрутам выданы предписания о необходимости устранения нарушений, - заключили в пресс-службе мэрии.

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