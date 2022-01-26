Аксенов: никакой задачи по повышению тарифов я руководителям МУПов не ставил

Глава Крыма возмущен качеством услуг МУПов. Фото: пресс-служба главы РК

Муниципальные управляющие компании Крыма не могут поднимать тарифы на обслуживание жилого фонда, основываясь на решении администраций городов и районов. Об этом на совещании о проблемных вопросах Керчи сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Еще раз говорю — никакой задачи по повышению тарифов я руководителям МУПов не ставил Администрация любого города не имеет права поднимать тарифы, только общее собрание жильцов легитимно принять такое решение. Администрация обязана дать свои предложения, что будет в каждом конкретном подъезде.

МУПы настаивают, что их услуги стоят дороже Фото: Анна КИРИЕНКО

В настоящее время в Симферополе и других городах МУПы настаивают на увеличении оплаты за свои услуги, не улучшая качество и обязательность их выполнения. В случае несогласия жильцам предлагают искать другую управляющую компанию.

Уборка и ремонт подъездов не основные услуги МУПов Фото: Анна КИРИЕНКО

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