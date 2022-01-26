Керчь получит 15 новых автобусов с кондиционерами

Керчь получит новые автобусы к апрелю. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

15 новых автобусов, оснащенных кондиционерами, передадут на баланс МУП «Керчьгортранс». Об этом на совещании по проблемным вопросам Керчи сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. По его информации, городу не хватает подвижного состава, чтобы решить проблему с транспортом на маршрутах №5 и №41, которые в курортный сезон продлевают до Горпляжа.

- На маршруты №41 и №5 МУП «Керчьгортранс» нужно еще 6 автобусов. До апреля месяца 15 единиц новых автобусов МУП «Керчьгортрансу» будут переданы. Это новые автобусы среднего класса, вместимостью 60 мест. Там есть и кондиционеры, и системы отопления, и АСОП (для безналичной оплаты), то есть они оснащены по последнему слову техники. Таким образом мы доведем обновление подвижного состава до 81%, - отметил Лукашенко.

Кроме того, по словам врио главы Минтранса, керченские перевозчики согласились добавить по одному микроавтобусу на маршруты №2 и №19.

Также, по словам Лукашенко, до конца года в Керчи планируют «закрыть» вопрос остановочных павильонов и установить 67 остановок. На эти цели необходимо 20 миллионов рублей.

Ранее жители Керчи неоднократно жаловались на работу городского транспорта и несоблюдение перевозчиками расписания.

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