Цены на продукты в Керчи одни из самых высоких в Крыму

Овощи в Керчи одни из самых дорогих в Крыму.

Министерство промышленной политики выявило превышение цен на большинство значимых продуктов питания в Керчи. Об этом сообщил глава ведомства Александр Трянов. По его словам, в ходе мониторинга выяснилось, что цены на продовольствие в Керчи завышают практически все торговые сети.

- В ходе обхода сотрудниками Минпрома торговых объектов, выяснилось, что в большинстве своем о рекомендуемых ценах в принципе не знают. Никакой работы никто не проводил. Но эта информация до администрации уже доведена,- сказал Трянов на совещании по проблемным вопросам Керчи.

Дороже чем везде, по данным мониторинга, в Керчи стоит черный чай, мороженная рыба, ржаной хлеб, творог, сметана, капуста, морковь, свекла, свежие огурцы, помидоры, перец и яйца.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, на цены ему жаловались в Керчи практически «в каждом дворе».

- По всем позициям, по мясу, по яйцу обращались люди, - отметил Аксенов.

В то же время, по данным главы Минпрома РК, 24 торговых объекта заключили дополнительные договора с администрацией города, в которых обязуются соблюдать установленные надбавки на 32 значимых продукта питания.

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