В Ялте загорелся частный дом

На месте возгорания работают спасатели Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Ялте вечером 26 января загорелся частный дом на улице Нахимова. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По информации подписчиков группы «Подслушано Ялта», из-за припаркованных автомобилей по узкой улице не сразу смогли проехать автомобили спасателей.

Как КП-Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, на данный момент горение локализовано.

- Продолжаются работы по ликвидации горения. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работают 29 человек личного состава и семь единиц спецтехники от МЧС России, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что погибших и пострадавших нет.

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