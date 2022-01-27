Жители Севастополя нашли в лесу пять гранат времен войны

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

Севастопольцы обнаружили в лесу четыре фугасные ручные противотанковые гранаты РПГ-40 и одну ручную гранату РГД-33. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, обследованием опасной находки занимались саперы ОМОНа «Беркут-С».

- О найденных на территории 2-го кордона Мекензиевого лесничества подозрительных предметах, по внешним признакам похожих на боеприпасы, правоохранителям сообщили сами севастопольцы. Все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Уточняется, что найденные боеприпасы сотрудники Росгвардии передали специалистам крымского управления МЧС. Военные гранаты будут утилизированы.

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