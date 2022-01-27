В Ялте женщина на восьмом месяце беременности совершила суицид

Фото: Ксения Высоткина Фото: "КП" Архив

В Ялте полицейские обнаружили тело женщины, находившейся на восьмом месяце беременности. Об этом КП-Крым сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника издания, вчера вечером, 26 января, тело 35-летней женщины обнаружил в квартире ее 34-летний сожитель. Молодые люди в скором времени ожидали пополнения в семействе. По предварительной информации, смерть крымчанки не носит криминального характера - женщина совершила суицид.

- Женщина ранее не высказывала намерений уйти из жизни. У покойной есть двое детей пяти и девяти лет, которые сейчас проживают с бабушкой в Джанкое, - уточнил собеседник.

Известно, что жительница Ялты ранее была судима за кражу, а последнее время проживала в частном секторе города со своим сожителем - уроженцем Украины. Молодой человек с 2018 года не имел регистрации, за что на данный момент задержан в отделе ялтинской полиции.

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