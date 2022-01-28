Погода на 28 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов тепла

В Симферополе днем воздух прогреется до +2…+4°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 января на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают снег, гололедицу и ветер до 22 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег. Гололедица. Юго-западный ветер до 8 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°, днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Снег с дождем. Гололедица. Юго-западный ветер до 15 м/с. Днем столбик термометра покажет +5…+7°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, -1…+6°, юго-западный ветер 6-21 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Евпатории +2…+7°, юго-западный ветер 8-16 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Керчи -6…+4 °, юго-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.

В Феодосии -5…+5°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +2…+5°, юго-западный ветер 6-15 м/с. Пасмурно.

В Джанкое -4…+7°, скорость северо-западного ветра 5-12 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

Вода в Черном море +5…+9°.

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