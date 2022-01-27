Крымчанина осудили за призывы к экстремизму и хранение наркотиков

Мужчина хранил дома 13 грамм наркотиков Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму суд приговорил 39-летнего жителя Красноперекопского района к уголовному наказанию за призывы к экстремизму в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда, крымчанин оставлял в сети комментарии с призывами к совершению противоправных действий в отношении сотрудников полиции, а именно взрывам и поджогам.

- Мужчина осознавал общественную опасность своих действий и предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде побуждения неопределенно широкого круга лиц к осуществлению экстремисткой деятельности и желал их наступления, - уточнили в пресс-службе суда.

Кроме того, в квартире у крымчанина были обнаружены легкие наркотики. Мужчина заявил, что приобрел их для личного пользования.

Свою вину житель Красноперекопского района признал в полном объеме. Суд признал мужчину виновным по статьям «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», а также «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств» и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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