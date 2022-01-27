В Керчи предотвратили угрозу взрыва бензовоза

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

В Керчи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили взрыв бензовоза перевозившего несколько тонн топлива. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Во время несения службы по охране общественного порядка патрульный экипаж Росгвардии в одном из микрорайонов города обратил внимание на стоящий на дороге бензовоз «МАЗ» с горевшей кабиной, водитель пытался самостоятельно сбить пламя, - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники силового ведомства проинформировали экстренные службы, а до их приезда самостоятельно оцепили опасную зону. Позже пожар локализовали спасатели.

Отмечается, что пожар возник из-за возгорания электропроводки в кабине водителя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50