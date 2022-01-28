В Симферополе не моют троллейбусы при минусовых температурах

При минусовых температурах троллейбусы и автобусы водой предпочитают не поливать. Фото: Черный список Симферополь/vk

Жители Симферополя поделились в соцсетях фото, на котором по городскому маршруту курсирует довольно грязный троллейбус. Судя по кадру, транспорт действительно давно не мыли, чем и возмутился автор поста.

- Сколько времени не мыли этот троллейбус №5? И как можно в него заходить, не опасаясь испачкать одежду? К слову, грязного, очень сильно грязного общественного транспорта в Симферополе очень много! - говорится в публикации сообщества «Черный список Симферополь».

В ответ на это представители ГУП «Крымтроллейбус» пояснили, что за каждой единицей техники на предприятии предусмотрен ежедневный уход, однако мыть машины при минусовых температурах нельзя - они могут выйти из строя.

- Весь наш транспорт каждую ночь проходит ежедневное обслуживание, в которое входит мойка, уборка подвижного состава. При минусовых температурах мыть транспорт по технологии запрещено. Если помыть троллейбусы или автобусы у них замерзнут некоторые системы, а пол салона превратиться в каток, - пояснили на предприятии.

В дождь или снег достаточно одного часа, чтобы транспорт стал грязным. При этом стоит учитывать, что автобусы и троллейбусы начинают работать уже с 04.00 часов утра.

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