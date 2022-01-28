Ялта возглавила топ-10 популярных направлений для коротких поездок зимой 2022

Ялта хороша во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма притягивает к себе тех россиян, которые решили отправиться в вояж на 2-3 дня. Такие выводы сделали эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони с 1 января по 31 марта этого года.

Аналитики обнародовали рейтинг, в где в «призовые» места достались Ялте, Москва и Питеру.

Топ-10 популярных направлений для коротких поездок по стране зимой 2022 (средняя цена в рублях брони жилья в сутки):

Ялта, 3767

Москва, 5612

Санкт-Петербург, 3538

Краснодар, 2221

Казань, 4399

Банное, 6639

Суздаль, 5577 руб.

Нижний Новгород, 9052

Кисловодск, 3653

Петрозаводск, 8378

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50