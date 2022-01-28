Ялта возглавила топ-10 популярных направлений для коротких поездок зимой 2022

Ялта хороша во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Южный берег Крыма притягивает к себе тех россиян, которые решили отправиться в вояж на 2-3 дня. Такие выводы сделали эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони с 1 января по 31 марта этого года.
Аналитики обнародовали рейтинг, в где в «призовые» места достались Ялте, Москва и Питеру.
Топ-10 популярных направлений для коротких поездок по стране зимой 2022 (средняя цена в рублях брони жилья в сутки):
Ялта, 3767
Москва, 5612
Санкт-Петербург, 3538
Краснодар, 2221
Казань, 4399
Банное, 6639
Суздаль, 5577 руб.
Нижний Новгород, 9052
Кисловодск, 3653
Петрозаводск, 8378
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