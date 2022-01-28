Угрожал пистолетом и оскорблял: в Симферополе мужчина на внедорожнике скрылся после ДТП

Мужчина уехал с места ДТП, прихватив с собой обломки машины. Фото: скриншот из видео

В соцсетях появилось видео ДТП, которое произошло на проспекте Вернадского в Симферополе 27 января. Супруги с ребенком начали вести запись произошедшего, когда поняли, что второй участник аварии не собирается идти на мирный диалог.

По словам автора поста, мужчина на внедорожнике «Mitsubishi Pajero» остался, мягко говоря, недоволен тем, что ему не уступили дорогу: он достал пистолет и начал посыпать угрозами и оскорблениями семью, которая, по его убеждению, виновата в произошедшем. В довершение ко всему агрессор заявил, что он «из правительства» и ему «все равно ничего не будет».

- Первым делом он выскочил из машины стал кричать, что он из правительства, и мы должны его пропустить, затем стал угрожать пистолетом и оскорблять, - написал автор поста.

Озадаченные супруги, растерявшись, даже не сразу вспомнили о том, что хорошо бы записать номер машины дебошира, но было уже поздно - собрав обломки своего автомобиля, он сел за руль и скрылся с места аварии.

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