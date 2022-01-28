В Крыму осудят подрядчика, укравшего 51 миллион рублей при строительстве детсада

На это месте, по планам, должен был строится детский сад за 218 миллионов рублей. Фото:82.мвд.рф

В Крыму будут судить подрядчика, который украл 51 миллион рублей при строительстве детсада в селе Красногвардейского района, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Общая стоимость работ оценивалась в 218 миллионов рублей. После заключения контракта компания получила из бюджета 30% от этой суммы в качестве аванса. Но деньги пошли отнюдь не на приобретение стройматериалов - средства были выведены на счет директора сторонней фирмы, который стал соучастником мошенников.

- При проверке объекта строительства сотрудники полиции не нашли строительных материалов, на которые выделялись деньги, также не было предоставлено каких-либо документов, подтверждающих их существование или ответственное хранение в другом месте, - говорится в сообщении.

Против мошенников возбудили уголовное дело, которое уже получило обвинительное заключение. Далее ими займется прокуратура. Сейчас подсудимые находятся под подпиской о невыезде.

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