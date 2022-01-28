В Севастополе чернобыльцам выплатят по 5 тысяч рублей

Чернобыльцы в Севастополе получат по 5 тысяч рублей к 26 апреля Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Севастополя, которые являются ликвидаторами Чернобыльской аварии, получат в этом году выплату в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Единоразовая материальная поддержка будет выдана к Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля. К настоящему моменту власти утвердили соответствующее постановление.

- Запланирована разовая денежная выплата к 26 апреля в размере 5 тысяч рублей ликвидаторам [Чернобыльской катастрофы] либо инвалидам, в размере 3 тысяч рублей – членам их семей, - уточнила Сулягина.

По ее словам, такие выплаты чернобыльцы будут получать каждый год. Однако каждый раз постановление будут утверждать заново, чтобы не возникало необходимости согласовывать данные меры с Министерством финансов РФ. В прошлом году, например, севастопольцы уже получали подобные выплаты.

В настоящее время в Севастополе живут 903 человека, 670 из которых - инвалиды либо ликвидаторы Чернобыльской аварии, остальные - их родственники.

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