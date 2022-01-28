Чиновник администрации Керчи попался на взятке

В суде не раскрыли сумму взятки, полученной чиновником Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Керченский городской суд избрал меру пресечения начальнику управления единого заказчика администрации города. Как сообщили в пресс-службе суда, чиновник подозревался в получении взяток, размер которых не уточняется.

- Следствием установлено, что гражданин, являясь должностным лицом, занимая должность начальника производственно-сметного отдела управления Единого заказчика администрации Керчи, получил взятки за выполнение законных действий в пользу взяткодателя, - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе суда, чиновнику назначено наказание в виде запрета определенных действий на два месяца – до 26 марта. За получение взяток подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Суд принял решение об ограничении свободы чиновнику, таким образом во время предварительного следствия он не сможет скрыться или воспрепятствовать производству по своему делу.

Сумму взяток, полученных чиновником, в суде не уточнили.

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