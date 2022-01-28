На ремонт набережной в Евпатории выделят 250 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Евпатории выделят деньги на благоустройство дворов и ремонт набережных. Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым, сумма составит порядка 250 миллионов рублей.

Как отметил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в ходе рабочего визита в Евпаторию, подрядчик, который ранее должен был отремонтировать набережную, не выполнил свои обязательства в полном объеме.

- Работами по реконструкции набережной имени Терешковой займется новый подрядчик, - уточнил Гоцанюк.

Кроме того, председатель Совета министров обратил внимание на неблагоустроенные дворовые территории, а также на отсутствие качественного дорожного покрытия во дворах.

- Необходимые средства для благоустройства дворовых территорий будут выделены, - заключил Юрий Гоцанюк.

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