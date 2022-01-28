Крымчане собирают помощь пострадавшей от пожара семье с маленьким ребенком

Дом Дианы Стенько выгорел полностью. Фото: Диана Стенько

В Крыму собирают помощь семье с маленьким ребенком, чей дом сгорел в результате пожара. ЧП произошло в Черноморском районе. Как рассказала КП-Крым Диана Стенько, пожар в их доме произошел в 2-30 ночи, когда семья спала. Спасти вещи не удалось, женщина только успела схватить ребенка и выскочить на улицу.

- Было короткое замыкание в проводке. Вспышка, моментально начал гореть подвесной потолок, все стало плавиться, гореть. Я схватила ребенка, ему полтора года, и мы выбежали на улицу. В чем спали, в том и выбежали,- рассказала молодая мама Диана.

После пожара дом нужно полностью восстанавливать. Сейчас семья живет у родственников. Через соцсети буквально за два дня удалось собрать помощь от волонтеров и неравнодушных людей.

За считанные минуты пламя охватило весь дом. Фото: Диана Стенько/Черноморское. Крым/Вконтакте

- Сейчас уже все у нас есть. Нам привезли вещи, и для нас, и для ребенка. И средства личной гигиены уже есть. Теперь нужно восстанавливать дом, нужны стройматериалы. Завтра приедут волонтеры и помогут нам все вычистить,- рассказала женщина.

Сгоревший дом семья закроет до весны. Как только наступит тепло, его начнут ремонтировать.

По данным МЧС республики, всего с начала этого года в Крыму произошло 157 пожаров.

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