В Белогорске в рейсовый автобус влетел КамАЗ

Авария произошла рано утром.Фото: прокуратура РК

В Белогорске в следовавший в Симферополь рейсовый автобус влетел КамАЗ. В результате пострадала пассажир автобуса — 48-летняя женщина.

Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. Фото: прокуратура РК

Авария произошла сегодня около 7 утра. Груженый КамАЗ в районе улицы Нижнегорская столкнулся с автобусом, двигавшемся по маршруту «Советское -Симферополь». Что стало причиной аварии сейчас выясняет прокуратура, в том числе — насколько качественно содержатся дороги в Белогорске в зимний период.

Состояние дороги оценит прокуратура. Фото: прокуратура РК

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