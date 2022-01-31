В Симферополе такси врезалось в светофор

ДТП на улице Маяковского: Фото: кадр видео от Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В соцсети появилось короткое видео аварии в Симферополе: дорожно-транспортное происшествие очевидцы запечатлели на улице Маяковского, где легковой автомобиль врезался в светофор рядом с пешеходной зеброй.

Судя по видео столкновение было немалой силы: изрядно пострадало такси, покорежило и светофор. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Пользователи соцсети живо прокомментировали инцидент: «Скорее всего гололед, вот и занесло. В Крыму морозы всего пару недель держатся и к ним никто не готов»; «Видимо таксист задумался»; «Жесть».

Официальная информация о том, были ли в салоне пассажиры, есть ли пострадавшие и причины ДТП пока не появилась.

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