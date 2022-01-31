Симферопольцу грозит 8 лет тюрьмы за сбыт фальшивых купюр

При обыске у мужчины нашли 2 фальшивые купюры. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

В Симферополе 31-летний мужчина значительно сэкономил свои расходы, расплачиваясь в магазинах фальшивыми деньгами. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, мошенник купил 15 поддельных банкнот в интернете.

- Согласно результатам экспертизы, предоставленные денежные билеты Банка России номиналом 5 тысяч рублей не соответствуют аналогичным денежным билетам, находящимся в официальном обороте РФ и изготовлены комбинированным способом, - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские ищут жертв обмана, учитывая, 13 из этих банкнот мужчина успел использовать по назначению. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за продажу наркотиков. В этот раз не него завели уголовное дело за подделку банковских билетов. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы, а также крупный штраф до одного миллиона рублей.

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