Под Бахчисараем в ДТП столкнулись 15 автомобилей

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе. Фото: скриншот из видео

Утром 31 января под Бахчисараем в районе села Глубокий Яр произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

На кадрах видно, что из-за аварии на дороге образовался длинный дорожный затор в сторону Симферополя. К счастью, пострадавших нет.

- По предварительной информации, около 08.30 утра сегодня, 31 января 2022 года, на автодороге «Таврида» в районе села Глубокий Яр Бахчисарайского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 транспортных средств, - говорится в сообщении.

Предварительная причина ДТП - скользкая дорога. Однако подробности еще предстоит выяснить.

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