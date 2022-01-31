В парках и скверах Симферополя высадят 16 тысяч весенних цветов

В парках и скверах крымской столицы планируется высадить порядка 16 тысяч весенних цветов. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В парках и скверах Симферополя планируется высадить порядка 16 тысяч весенних цветов, сообщила Мария Бараненкова, заместитель директора МБУ «Горзеленхоз».

Скоро начнется пикировка рассады. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

По традиции, весенние цветы будут высажены в сквере Победы, сквере Казанский, также растения будут радовать глаз посетителей сквера имени Братьев Айвазовских и сквера имени Потемкина. Первая высадка цветов запланирована на 16-18 марта, как раз к годовщине крымского референдума.

- Планируем высадить порядка 15-16 тысяч весенников. Это виола, маргаритка и примула. Сегодня мы готовимся и к летней посадке. У нас идет посев, первая пикировка и рассадка растений по горшкам. Надеемся, что уже к середине апреля мы будет иметь цветущие кусты, чтобы к 1 и 9 мая жители нашего города были рады видеть цветущие клумбы, - сообщила Бараненкова.

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