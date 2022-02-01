Два заброшенных дома сгорели на минувших выходных в Крыму

Два нежилых дома сгорели за сутки в Крыму. Фото: mchs.rk.gov.ru

В крымских селах на минувших выходных сгорели два нежилых здания, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Пожар на одном из объектов ликвидировали 7 часов. Фото: mchs.rk.gov.ru

Первый инцидент произошел в субботу. Получив сигнал о пожаре в 22.56, огнеборцы отправились в село Яркое на улицу Киевская. На тушение огня, который охватил одноэтажный заброшенный дом, ушло около 2 часов.

О втором случае пожара сообщили в воскресенье в 22.17 - загорелось двухэтажное здание на улице Коцюбинского в селе Солнечногорское, что под Алуштой. Пожар полностью ликвидировали спустя семь часов.

В обоих случаях никто не пострадал. Причины происшествия еще предстоит выяснить, однако, как отметили в МЧС, пожары в заброшенных домах - явление довольно распространенное.

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