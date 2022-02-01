Осадки в январе пополнили запасы крымских водохранилищ на 25 млн кубометров

Запасы воды в Крыму пополнились из-за большого количества осадков Фото: Виталий ПАРУБОВ

Запасы крымских водохранилищ в январе пополнились почти на 25 млн кубометров из-за большого количества осадков. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Гидрометцентра в обзоре состояния рек.

- Приток воды в водохранилища в январе был значительным и в млн кубометров составил: Белогорское - 6,4, Симферопольское - 5, Счастливое - 2,8, Чернореченское - 13,4, - говорится в сообщении.

Таким образом, к началу февраля суммарный объем воды в крымских водохранилищах составил 159,7 млн кубометров. Месяцем ранее эта цифра была на 24,9 млн кубов меньше.

Напомним, с 2014 года в Крыму и Севастополе существует проблема недостаточных запасов пресной воды. Так, в 2020 году Симферополь из-за низких запасов перешел на водообеспечение по графику. Подачу воды по часам получают и жители городского округа Ялта и Алушты.

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