Керченская библиотека объявила поиск видеокассет 90-х для «ламповых» кинопоказов

Видео и аудио кассеты 90-х годов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная детская библиотека им. В. Дубинина в Керчи ищет видеокассеты 90-х годов для организации «ламповых» кинопоказов. Показывать фильмы и мультфильмы здесь планируют на кассетном видеопроигрывателе.

- Надеемся, что кто-то откликнется. Ведь у кого-то обязательно завалялся видеомагнитофон и видеокассеты, которые рано или поздно попадут на свалку. А нашему ретро-уголку они будут очень кстати, - рассказал КП-Крым ведущий библиотекарь ЦДБ им. Дубинина Денис Покотилов.

Ретро-уголок, который создан в библиотеке, не имеет аналогов в Крыму. Здесь собрана коллекция фантиков, ретро-комиксов, игрушек и литературы 90-х, можно поиграть на приставке Dendy или посидеть за Sega того времени.

Причем ретро-уголок больше популярен среди взрослых, которые приводят в библиотеку детей. Для них это мощный «ностальгатор», отмечает Покотилов.

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